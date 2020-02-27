Дата голосования по поправкам в Конституцию появится в законе

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию парламент рассмотрит в тексте закона о поправке. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, он сказал, что дата будет вписана в документ.

Как стало известно до этого, российский лидер Владимир Путин согласился с предложением назначить общенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.