Мадуро призвал Трампа оставить Венесуэлу в покое

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой оставить Венесуэлу в покое, передает ТАСС.

Глава Венесуэлы отметил, что во время последнего визита Трампа в Индию вместо того, чтобы обсуждать отношения между США и Индией, он говорил только о Венесуэле.

Мадуро подчеркнул, что его страна «заслуживает право на будущее».

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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