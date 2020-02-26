Штаб Трампа предъявил иск к NYT за обвинения в сговоре с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обратился с иском в Верховный суд штата Нью-Йорк против газеты The New York Times из-за «ложных обвинений в сговоре с Россией». Об этом сообщает Twitter .

Как заявила старший юрисконсульт американского лидера Дженна Эллис, иск направлен на привлечение издания к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании Трампа.

По ее словам, такие заявления были и по-прежнему являются «100% ложными и клеветническими».

Эллис отметила, что газета знала о неправдивости сообщений, однако публиковала их с целью нанести ущерб кампании Трампа.