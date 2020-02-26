День голосования по Конституции решили сделать оплачиваемым выходным

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет оплачиваемый выходной день. Это никакой не отгул, не специальная там история, не за свой счет человек возьмет», — сказал Крашенинников.

Ранее появилась информация, что президент России Владимир Путин согласился с предложенной датой голосования — 22 апреля 2020 года. В Кремле подтвердили решение главы государства.

До этого Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.