Песков подтвердил согласие Путина провести голосование по Конституции 22 апреля

В Кремле подтвердили согласие президента России Владимира Путина провести общенародное голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Идею о назначении голосования на эту дату высказал Андрей Клишас. По его мнению, 22 апреля является «оптимальным» днем, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, день голосования будет оплачиваемым выходным.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

По словам президента, поступило порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.