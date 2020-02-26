Эксперт оценил встречу Путина с рабочей группой по изменению Конституции

Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев прокомментировал итоги встречи президента с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию.

«У рабочей группы произошел определенного рода генезис, то есть сначала ряд комментаторов, наблюдателей не мог понять, в чем будет суть и значение рабочей группы. В настоящий момент, когда проделана колоссальная работа членами рабочей группы по выработке позиции, по учету мнения разных социальных, профессиональных или экспертных групп, то сегодня можно говорить, что рабочая группа фактически выполнила свою миссию, как консолидатора общественного мнения. Учитывая ту сложность, что члены рабочей группы еще должны еще взаимоувязывать предыдущие положения Конституции и учитывать изменяющийся весь этот контур, то, конечно, работа проведена колоссальная.

И сегодня президент, когда заслушивал отдельных представителей рабочей группы, высказывал слова поддержки и говорил о том, что была проведена очень важная работа. То есть в настоящий момент можно сказать, что рабочая группа накопила значительный потенциал и то, что они наработали, и даже то, что не войдет в Конституцию поправками, в силу того, что это иногда не соразмерно основному закону и требует решения какими-то другими законодательными актами, — все это говорит о том, что общественная дискуссия, которая была в этот период организована, она нашла прямое отражение в тех предложениях, которые сегодня звучали на заседании рабочей группы.

Можно говорить о том, что рабочая группа фактически вышла на финишную прямую, и тот корпус поправок, который в настоящий момент уже обсужден и предложен к включению в основной закон, уже состоялся. И даже прозвучала дата, в качестве предложения, когда провести всенародное голосование.

До этого звучали только некоторого рода мнения, когда бы это могло быть, а сейчас один из сопредседателей рабочей группы фактически сказал, что консолидированное мнение рабочей группы по возможной дате — все-таки 22 апреля. Я думаю, что это самый приемлемый срок, то есть эксперты, мы тоже высказывали мнение о том, что да, он выглядит наиболее удачным. Сейчас коллеги из рабочей группы подтвердили, что это консолидированное мнение. Вот один из важнейших, на мой взгляд, в том числе, итогов, что стало понятно, когда все-таки проводить это всенародное голосование и как его организовывать. Дальше это уже будет главным предметом общественной дискуссии, на мой взгляд», — сказал Алиев в интервью «Газете.Ru».