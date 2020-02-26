Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение назначить проведение общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок Павла Крашенинникова, президент одобрил предложенную дату, а также согласился с тем, чтобы сделать 22 апреля нерабочим днем.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

По словам президента, поступило порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.