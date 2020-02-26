Исинбаева не посетила встречу Путина с рабочей группой по изменению Конституции

Бывшая российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ранее спортсменка поблагодарила Путина за включение ее в рабочую группу и заявила, что, благодаря этому, она наконец прочла Конституцию.

«Прочитала Конституцию нашей страны. Это очень важно, потому что до этого как-то не было повода, необходимости. Я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», — сказала Исинбаева на прошлой встрече с президентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вызвавшее общественный резонанс заявление спортсменки. По его словам, наличие в составе рабочей группы людей, которые ранее не были знакомы с основным закон страны, не понижает уровня деятельности группы, а наоборот делает ее поистине рабочим механизмом.

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