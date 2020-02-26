Названа возможная дата проведения голосования по поправкам в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию выступила с предложением устроить общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя группы, главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Он отметил, что вопрос о дате проведения голосования по-прежнему открыт.

По словам сенатора, рабочая группа уже обсудила несколько предложений по этой теме.

«Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», — обратился Клишас к Путину на встрече рабочей группы и президента.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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