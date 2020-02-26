Голикова рекомендовала россиянам не ездить в Италию
Оперативный штаб по коронавирусу настоятельно посоветовал россиянам пока отказаться от поездок в Италию из-за вспышки инфекции в этой стране, передает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.
По ее словам, такие рекомендации также поступили российским туроператорам.
«Обращаемся к нашим гражданам, к нашим туроператорам - воздержаться от поездок в Итальянскую Республику как группами, так и в частном порядке», — сказала Голикова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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