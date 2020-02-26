Путин: никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом

Президент России Владимир Путин заявил, что невозможно украсть у страны победу в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

По словам президента, такие попытки предпринимаются. При этом Путин отметил, что никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом.

«Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», — сказал президент.

Путин отметил, что уместным является аккуратно прописать в Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.