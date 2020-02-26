Путин сообщил, что поступило примерно 900 предложений конституционных поправок
Президент России Владимир Путин заявил, что поступило порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.
«По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер», — сказал президент на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
По словам главы государства, предложения поступают от разных людей и касаются почти всех направлений деятельности государства.
Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
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