Песков счел слова Суркова о президентских сроках частным мнением

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания бывшего помощника российского лидера Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков частным мнением. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что Сурков уже не работает в администрации президента или в каком-либо ином учреждении, поэтому является только гражданином Российской Федерации, как и его мнение.

«Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — добавил Песков.

До этого Сурков предложил заново начать отсчет президентских сроков с момента принятия изменений к Конституции, объяснив это тем, что институт президентства будет новым, а значит и ограничения нынешнего президентства не смогут распространяться на него.

Сурков являлся помощником президента с 20 сентября 2013 года по 18 февраля 2020 года.