Зеленский признал, что Киев не вернет Крым в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в состав Украины в ближайшее время, передает РИА «Новости».

«Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — сказал украинский лидер.

Тем не менее, Зеленский отметил, что сделает все, чтобы «над Крымом развевался украинский флаг». Также он подчеркнул, что полуостров не может стать ценой мира в Донбассе.

Ранее украинский президент объявил, что в ближайшее время подпишет указ о ежегодном праздновании 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина не признает голосование и считает полуостров своей территорией.

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