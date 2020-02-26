В Кремле отреагировали на заявление Суркова об обнулении президентского срока

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил словам экс-помощника российского лидера Владислава Суркова о необходимости начать заново отсчет количества сроков пребывания у власти главы государства после принятия поправок в Конституцию. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля посчитал высказывание Суркова личным мнением россиянина, поскольку когда Сурков ушел в отставку, он перестал быть сотрудником администрации президента России или другой организации.

Песков также ответил на вопрос о возможных расхождениях в позициях Суркова и Кремля во время его работы в администрации президента. На это представитель Кремля сказал, что работать в Кремле и иметь отличающуюся от установленной президентом позиции невозможно.

18 февраля Сурков был освобожден от должности помощника президента России официальным указом.