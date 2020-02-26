Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью национальной идеи Украины, передает РИА «Новости».

Как заявил Зеленский в ходе форума Age of Cremia Forum 2020, Крым не может быть ценой мира в Донбассе.

«Возвращение Крыма — бесспорная часть нашей национальной идеи. … Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе, и на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира в Донбассе и мира на Украине», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.