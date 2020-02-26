Песков: РФ не принуждает другие страны к братским отношениям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-помощника президента Владислава Суркова о принуждении стран к братским отношениям, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков заявил, что Россия не принуждает другие страны к братским отношениям.

«Такой политики нет. По остальному все-таки рекомендую обратиться к Владиславу Юрьевичу за разъяснениями», — сказал он.

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