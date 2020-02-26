В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустило обнуление президентских сроков в России.
По словам Пескова, Сурков является физическим лицом, поэтому его мнение — это мнение россиянина.
«Нужно отметить, что с недавних пор Сурков является физическим лицом, который не является сотрудником администрации президента. Это мнение россиянина, пусть и очень компетентного, к чьему мнению прислушиваются многие экономисты и политологи», — сказал Песков.
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