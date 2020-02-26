Поправки в Конституцию не предусматривают обнуления президентских сроков
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Текст поправок в Конституцию РФ не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андерй Клишас. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее экс-советник президента РФ Владислав Сурков заявил, что допускает обнуление президентских сроков в России.
«Все это домыслы», --заявил Клишас.
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