Сурков предложил закрепить в Конституции гиперпрезидентскую форму правления

Экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что будет правильным закрепить в Конституции РФ «гиперпрезидентскую» форму правления. Такую позицию он выразил в интервью изданию «Актуальные комментарии».

По его мнению, в России и так уже сложилась естественным образом гиперпрезидентская форма правления, которая является органичной для политической культуры страны.

«Мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», — произнес он.

Кроме того, Сурков предложил заново начать отсчет президентских сроков с момента принятия изменений к Конституции. Он объяснил это тем, что институт президентства будет новым, а значит и ограничения нынешнего президентства не смогут распространяться на него.

Если же новый отсчет не будет начат, это будет грехом против юридической чистоты, считает экс-помощник президента.

При этом Сурков признался, что подробно не изучал предложения по изменениям в текст Конституции.