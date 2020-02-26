Сурков: в России надо юридически закрепить сложившуюся гиперпрезидентскую форму

Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью порталу «Актуальные комментарии» сказал, что в России естественным образом сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую нужно закрепить юридически.

По его мнению, такое устройство органично для российской культуры.

18 февраля Сурков был освобожден от должности помощника президента России официальным указом.

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