Сурков рассказал о своем уходе с поста помощника президента

Владислав Сурков назвал причину ухода с поста помощника президента РФ после почти семи лет службы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сам. Это была чистая самоволка. <...> Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора», — сказал политик.

Тем не менее, прямо о причине своего ухода Сурков не рассказал.

Он отметил, что по большей части занимался Донбассом и Украиной, но после, по его словам, контекст изменился.

«Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду», — резюмировал он, добавив, что намерен в дальнейшем заниматься политикой в «малых формах».

«А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников», — пошутил Сурков.

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