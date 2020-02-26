Еще 13 компаний и граждан попали под санкции США

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 13 физических и юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

Речь идет о китайских, иракских, российских и турецких компаниях и гражданах.

Уточняется, что ограничительные меры введены из-за несоблюдения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Санкции наложены с целью недопущения развития Ираном своего ракетного потенциала.

Имена конкретных лиц и названия компаний, попавших под ограничительные меры, в заявлении не уточняются.

Срок действия санкций — два года. Они предусматривают запрет на американские закупки, помощь и экспорт.

В документе также подчеркивается, что иранская ракетная программа вызывает значительную озабоченность в плане распространения.