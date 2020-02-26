Депутат Рады заявил, что украинская власть страдает от «абсолютной импотенции»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал власть после случившейся паники у населения в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая на карантин из-за коронавируса, передает »Известия».

По словам Рабиновича, Украина постоянно страдает от одного — абсолютной импотенции властей, которые занимаются только обдиранием людей. Он добавил, что Киев не хочет помочь людям и побороть эпидемию коронавируса, указав на поведение министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, сначала пообещавшей остаться на карантин вместе с эвакуированными, но уехавшей на следующий день.

Ранее стало известно, что жители поселка Новые Санжары Полтавской области организовали протест, чтобы не пропустить автобусы с прилетевшими из Уханя украинцами. На место прибыли сотрудники Национальной полиции Украины, после чего начались массовые столкновения.

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