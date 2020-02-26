СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия «Единая Россия» объединится с «Общероссийским народным фронтом» ОНФ, сменит название, избавившись от слова «единая», а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на источники в партии.

Отмечается, что изменения запланированы к выборам в Государственную думу в 2021 году.

Издание также указывает, что в скором времени ЕР и ОНФ проведут объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.

Предполагается, что нововведения направлены на улучшение имиджа «Единой России».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин рассказал о причине роспуска правительства РФ

— Путин рассказал об отношениях с Медведевым

— Новое правительство: кто ушел и кто остался