В Госдуме назвали условие завершения конфликта в Донбассе

Ситуация в Донбассе сможет разрешиться только при одном важном условии. Об этом заявил RT депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его мнению, сложившуюся конфликтую ситуацию можно разрешить благодаря «уничтожению» националистических проявлений на Украине.

Водолацкий отметил, что слова Луганская и Донецкая области никогда не звучали, а вот Донбасс звучал. Он отметил, что это «расхожее слово» находилось внутри гражданского общества.

Парламентарий также напомнил, что Россия не виновата в военном конфликте в Донбассе и отнюдь не страна «свергла власть экс-президента Виктора Януковича». В связи с этим он посоветовал украинской стороне винить во всем себя.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что не любит слово «Донбасс», так как оно является элементом гибридной войны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава СНБО Украины заявил, что не любит слово «Донбасс»

— В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе