В Госдуму внесли поправки о местном самоуправлении

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции России, касающиеся местного самоуправления. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предполагаемым поправкам, государственные власти смогут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Кроме того, если предложения будут одобрены, то особенности реализации публичной власти в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ и на других территориях будут устанавливаться федеральным законом.

Крашенинников уточнил, что подобные положения уже существуют, но в случае принятия поправок, они будут закреплены в Конституции.

Помимо этого, в думский комитет поступило предложение наделить федеральным или региональным законами органы местного самоуправления при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств.

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