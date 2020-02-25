В Раде заявили о равном приоритете Крыма и Донбасса для Украины

Вопросы возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса равнозначны для Украины, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«И там, и там наши граждане, наши земли», — подчеркнул Разумков.

По словам спикера Рады, подход к возвращению данных территорий будет разным, однако они одинаково приоритетны для Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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