Потуремский прокомментировал опрос ВЦИОМ по поправкам к Конституции

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому две трети россиян планируют принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию, а более 90% готовы поддержать социальный пакет поправок.

«Давайте начнём с того, что тема поправок к Конституции становится основной политической темой и на федеральном, и на региональном уровне. Начинается обсуждение и содержания поправок, и самой процедуры. Собственно, зачем это необходимо — осведомленность растет, понятно, что Конституция воспринимается и является основным законом, главным законом государства, поэтому интерес к этому достаточно высокий», — отметил эксперт в интервью «Газете.Ru».

«Растет осведомленность, растет желание людей принять участие в голосовании, на мой взгляд — достаточно закономерно. И это, собственно, совпадает с теми результатами и с той практикой, которые показывает большинство социологических институтов», — пояснил Потуремский.

«Что же касается поддержки социального блока поправок, то здесь мы видим некий безусловный консенсус, и он связан прежде всего с состоянием современного общества. Есть очень мощный запрос на повышение качества и уровня жизни, на, скажем так, справедливость и решение внутренних проблем. Собственно, это и находит отражение в том, что со стороны населения необходимость внесения поправок социальной направленности в Конституцию получает такую высокую поддержку», — резюмировал политолог.