Рассмотрение поправок в Конституцию требует поддержки двух третей регионов

Процедура рассмотрения поправок в Конституцию России требует поддержки двух третей региональных парламентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

Если минимум две трети региональных законодательных органов власти не поддержат закон о внесении поправок в Конституцию, процедура рассмотрения будет прекращена, заявили в пресс-службе.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект.

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