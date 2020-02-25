Эксперт прокомментировал старт проекта «Лидеры России. Политика»

Политолог Марат Баширов прокомментировал запуск проекта «Лидеры России. Политика», о чем было объявлено во вторник.

«Во-первых, это логичное продолжение того проекта «Лидеры России», который уже существует, и мы знаем, что он очень популярен. Там участвуют сотни тысяч человек, причем среди них и те, кто уже состоялись с точки зрения карьерного роста. Но, тем не менее, им эта формула социального лифта кажется очень полезной — и с точки зрения продвижения, подъема по этому лифту, и с точки зрения внутреннего, личного роста.

Поэтому когда объявляется такой вот новый проект, сделанный по тем же самым принципам — это говорит о том, что у нас есть осмысленная кадровая политика. Потому что все начинается сначала с вовлечения как можно большего числа граждан таких, активных и политически, и социально в некий проект. Через него уже находятся те, кто способен выносить какие-то новые вопросы, новые взгляды, задавать новую повестку.

И потом, соответственно, они получают этот самый рост — или карьерный, если они хотят стать депутатом Госдумы или депутатом Законодательного собрания какого-то региона. Так и делается кадровая политика, только через мелкое сито можно найти этих людей. Так что я приветствую этот проект, отличная идея», — заявил Баширов в интервью «Газете.Ru».