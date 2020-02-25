Зеленский назвал себя «дрессированным псом» перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с псом в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес», — сказал глава украинского государства.

Кроме того, президент поручил до мая текущего года полностью решить проблему с задолженностью по зарплате украинским шахтерам, которая равна $45 млн.

Ранее 72 горняка шахты «Краснолиманская» устроили забастовку, отказавшись подниматься на поверхность и требуя выплатить заработные платы. 14 февраля вечером они покинули шахту после достигнутых договоренностей с администрацией шахты.

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