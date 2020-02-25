Политик Фридрих Мерц подтвердил свое намерение возглавить пост главы ХДС

Немецкий политик Фридрих Мерц заявил, что будет бороться за пост председателя правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз, передает РИА «Новости».

«Я буду выдвигать свою кандидатуру», — сказал он.

Политик считает, что он у него есть все шансы победить, так как во время предыдущих аналогичных выборов в 2018 году он получил во втором туре 48,5% голосов. По его мнению, эти цифры говорят о поддержке его идей.

Ранее стало известно, что Мерц, который позиционирует себя как представитель среднего класса, зарабатывает €1 млн в месяц.

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