В Совфеде сравнили с манией преследования намерение США ввести санкции против РФ
В Совете Федерации сравнили с манией преследования намерение США ввести новые санкции против России за так называемые вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова.
«Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России», — сказал сенатор.
По его словам, такое состояние необходимо «лечить».
Ранее сообщалось, что члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.
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