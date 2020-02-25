Глава СНБО Украины предсказал «развал» России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о тактике России — подчинить Украину и предрек ей развал. Об этом сообщает Liga.net.

По словам Данилова, Россия ищет внешнего врага для объединения граждан.

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал», — отметил он.

Он привел в пример «сложные» вопросы религии, демографические проблемы, а также отношения с Китаем.

Кроме того, по словам Данилова, сначала в качество врагов РФ выбрала Грузию.

«Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — заявил Данилов.

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