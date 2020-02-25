Глава СНБО Украины предсказал «развал» России
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о тактике России — подчинить Украину и предрек ей развал. Об этом сообщает Liga.net.
По словам Данилова, Россия ищет внешнего врага для объединения граждан.
«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал», — отметил он.
Он привел в пример «сложные» вопросы религии, демографические проблемы, а также отношения с Китаем.
Кроме того, по словам Данилова, сначала в качество врагов РФ выбрала Грузию.
«Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — заявил Данилов.
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