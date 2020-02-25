Песков подтвердил возможность встречи России, Турции и Ирана по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии возможна, передает ТАСС.

По словам Пескова, сейчас идет согласование графиков глав государств. Он также уточнил, что участие Франции и Германии не предполагается.

«Иранский прорабатывается вариант», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, на что боевики ответили агрессией. 22 ноября 2017 года в Сочи состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии. По его итогам страны договорились принимать совместные усилия по устранению насилия в Сирии.

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