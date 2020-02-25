Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о споре президента РФ Владимира Путина с минстарми по проектам, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось «цыкнуть» на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.

По слова Пескова, когда принимаются решения по крупным проектам, члены правительства расходятся в своем понимании. По его словам, это рабочий процесс.

«Речь идет о том, что, безусловно, когда принимаются решения и ведутся обсуждения по крупным мега-проектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, члены правительства расходятся в своем понимании [некоторых вопросов]. Это рабочий процесс, это нормально», — сказал он.

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