Путин рассказал, как он «цыкнул» на министров для запуска дорогих проектов

Президент России Владимир Путин в рамках проекта «20 вопросов Путину» рассказал, как ему пришлось «цыкнуть» на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.

Говоря о Кудрине, президент отметил, что тот был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге, потому что выступал против дополнительных трат бюджета.

Российский лидер рассказал, что Кудрин и глава Сбербанка Герман Греф, который был тогда министром экономики, дважды приходили к нему, чтобы выразить свое несогласие.

«Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — заключил Путин.

По его словам, министры также были против строительства моста на остров Русский и некоторых объектах в Сочи из-за их дороговизны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Наконец, нашлись политическая воля и деньги»

— На века: Путин поделился впечатлениями от Крымского моста