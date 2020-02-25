Рабочая группа по Конституции решила не менять ее преамбулу, заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, члены рабочей группы решили «не трогать» преамбулу.

»... мы преамбулу не трогаем, считаем, что пока можем без этого совершенно спокойно обойтись», — сказал Крашенинников.

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