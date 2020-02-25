Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
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Президент России Владимир Путин в рамках проекта «20 вопросов Путину» ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Он сказал, что обязан не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением. В частности, он говорил о тех, кто занимается реализацией нацпроектов.
По мнению российского лидера, подчиненных должно «потряхивать», люди обязаны ощущать свою ответственность.
Как только давление на них уменьшается, «народ начинает расслабляться».
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