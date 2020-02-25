Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По словам турецкого лидера, России и Турции нужно как можно быстрее предпринять совместные действия, чтобы прекратить конфликт в сирийской провинции.

Эрдоган добавил, что четырехсторонняя встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном еще не согласована.

Ранее ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, на что боевики ответили агрессией.

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