Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.

Компания опубликовала рейтинг стран по уровню мягкой силы, то есть способности влиять на поведение лиц на международной арене через привлекательность и уговоры, а не применение силы. На первом месте — США, на втором — Германия, на третьем — Великобритания.

Также в десятку попали Китай и Россия, что авторы называют неожиданным. Как написано в опубликованном документе, обе страны предпочитают агрессивную политику, но Китай вошел в десятку лидеров по мягкой силе из-за быстро развивающейся экономики, а Россия занимает одно из первых мест благодаря президенту Путину. Российский лидер находится на втором месте по степени личного влияния на глобальную политику.

Отмечается, что высоко ценится и российская дипломатия, она оказалась на третьем месте. Российский спорт на четвертой позиции, что, по мнению авторов, иронично на фоне недавних допинговых скандалов.

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