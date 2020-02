Трамп назвал слухи о российском вмешательстве аферой разведки и демократов

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что информация о его поддержке со стороны России на выборах является аферой разведки и Демократической партии.

По словам президента, американская разведка преувеличивает стремление РФ оказать ему помощь.

«Разведка якобы сказала сумасшедшему Берни (Сандерсу), что Россия рассчитывает на него, а не на меня. Это все большая афера между разведкой и демократами», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что разведка и сторонники демократов желают выхода Сандерса из предвыборной кампании, а также испытывают ненависть к главе Соединенных Штатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия с помощью кампании в социальных сетях и кибератак помогла Трампу победить на выборах в 2016 году. Предполагается, что Кремль может использовать эту же стратегию, чтобы вновь повлиять на исход предстоящих выборов президента США. И Трамп, и Москва отрицает вмешательство.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США хотят ввести санкции против России и Путина из-за «вмешательства в выборы»

— МИД: Россия готова предоставить свидетельства невмешательства в дела США

— NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

"U.S. Intelligence official overstated assessment of Russian efforts to help Trump." @FoxNews @GreggJarrett They supposedly told Crazy Bernie that Russia was looking at him, not me. This is all a big scam between Intel and the Democrats. They want Bernie OUT, & hate "Trump".