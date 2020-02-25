Посольство РФ в США обеспокоенно обвинениями о «вмешательстве» России в выборы США

Посольство России в США выразило обеспокоенность в связи с новыми заявлениями о «вмешательстве» России в президентские выборы Соединенных Штатов. Об этом диппредставительство написало на своей странице в Facebook.

По мнению дипломатов, происходит раскрутка «новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США», которую используют политические силы Вашингтона для достижения своих оппортунистских целей.

«Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией», — считают в российском посольстве.

Также диппредставительство напомнило, что Россия не вмешивается во внутренние процессы других стран, призвав политиков прекратить голословные обвинения.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.

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