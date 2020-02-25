В США хотят ввести санкции против России и Путина из-за «вмешательства в выборы»

Члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой усилить санкции по отношении к России якобы за вмешательство в президентские выборы, которые состоятся в США в ноябре 2020 года. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации источников, лидеры демократов в сенате направят 24 февраля письмо Помпео и Мнучину. В письме содержится требование ввести новые санкции против России, а также против президента России Владимира Путина «за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года».

Под письмом поставили подписи лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.

По мнению подписавшихся, принятие других меры со стороны Помпео и Мнучина будет уходом от ответственности «за защиту США от этой серьезной угрозы национальной безопасности и целостности избирательного процесса».

Ранее газета The New York Times сообщала о намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост. Трамп назвал это заявление ложным. В МИД России в свою очередь заявили о готовности Москвы передать Вашингтону доказательства невмешательства в выборные процессы в США

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