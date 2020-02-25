Пенс: Трамп наиболее жестко относится к России среди других президентов США

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп наиболее жестко относился к России среди других американских лидеров за последнее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Говоря о России, на моей памяти не было ни одного президента, который бы более жестко относился к России, чем президент Дональд Трамп», — сказал он.

Пенс напомнил, что на прошлой неделе США ввели дополнительные санкции против российской торговой нефтяной компании, чтобы избивать Венесуэлу, «страдающую от социалистической диктатуры».

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