Президент Эстонии ответила на заявления о территориальных претензиях к России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя слова спикера парламента государства Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть Таллину «аннексированные территории, заявила, что страна вошла в НАТО с условием отказа от такого рода претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО», — сказала Кальюлайд.

Она отметила, что у Эстонии отсутствуют территориальные претензии к своим соседям.