В США рассказали о подарке Путина Трампу

Президент России Владимир Путин в 2018 году подарил лидеру США Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу в России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на обнародованный Федеральным реестром США перечень подарков, полученных сотрудниками федеральных органов власти от руководства разных государств.

Отмечается, что стоимость такого набора оценивается в $1500.

Как стало известно, подарок хранится в Национальном управлении архивов и документации США.