МИД Украины вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на стенде России на ярмарке туризма

В Министерстве иностранных дел Украины послу Сербии Ацу Йовановичу выразили «глубокую обеспокоенность» из-за присутствия символики Крыма на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины.

Уточняется, что Киев высказал свою позицию послу Сербии в отношении принадлежности Крыма.

Кроме того, МИД Украины передал сербской стороне «требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем».