Россия построит и оснастит в Таджикистане пять русскоязычных школ

Россия окажет содействие Таджикистану в строительстве и оснащении пяти русскоязычных школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

Уточняется, что школы будут построены в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. При этом обучение там будет вестись на русском языке.

Таким образом, заявил Лавров, Россия и Таджикистан рассчитывают дать эффективный ответ на растущий запрос таджикистанцев на российское образование.